Минобразования разрешило поступать без экзаменов в белорусские вузы по 148 специальностям. Кому?
Минобразования опубликовало список специальностей, на которые некоторые старшеклассники в будущем году смогут поступать в белорусские вузы без экзаменов. В перечне в общей сложности 148 специальностей по 15 ключевым образовательным направлениям.
Речь идёт о выпускниках Национального детского технопарка, где проходят обучение ученики 9-11 классов, увлечённые наукой в самых разных сферах. В случае, если они освоили содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в технопарке, поступать в учебные заведения высшего и специального высшего образования они смогут, не сдавая вступительные испытания.
Для поступления таким абитуриентам достаточно будет подать заявление в приёмную комиссию и пройти собеседование. Но рассчитывать можно только на определённые специальности по 15 основным образовательным направлениям:
- Авиакосмические технологии
- Архитектура и дизайн
- Биотехнологии
- Виртуальная и дополненная реальность
- «Зеленая» химия
- Инженерная экология
- Информационная безопасность
- Информационные и компьютерные технологии
- Лазерные технологии
- Машины и двигатели. Автомобилестроение
- Наноиндустрия и нанотехнологии
- Природные ресурсы
- Робототехника
- Электроника и связь
- Энергетика будущего
[inf]С полным перечнем специальностей, доступных выпускникам детского технопарка, можно ознакомиться в постановлении Минобразования №15 от 28 августа 2025 года, которое 16 октября выложили на Национальном правовом интернет-портале.[/inf]
Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования уже определилось, в какие даты пройдёт централизованное тестирование (ЦТ) 2026 года. Ведомство также определилось с учебными учреждениями, на базе которых будет проводиться экзамен, а также с резервными днями для тех, кто не сможет сдать тестирование в основной день.