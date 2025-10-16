Минобразования разрешило поступать без экзаменов в белорусские вузы по 148 специальностям. Кому?

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Опубликовано: 16.10.2025 08:57 , Обновлено: 16.10.2025

Минобразования опубликовало список специальностей, на которые некоторые старшеклассники в будущем году смогут поступать в белорусские вузы без экзаменов. В перечне в общей сложности 148 специальностей по 15 ключевым образовательным направлениям.

Речь идёт о выпускниках Национального детского технопарка, где проходят обучение ученики 9-11 классов, увлечённые наукой в самых разных сферах. В случае, если они освоили содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в технопарке, поступать в учебные заведения высшего и специального высшего образования они смогут, не сдавая вступительные испытания.

Для поступления таким абитуриентам достаточно будет подать заявление в приёмную комиссию и пройти собеседование. Но рассчитывать можно только на определённые специальности по 15 основным образовательным направлениям:

Авиакосмические технологии Архитектура и дизайн Биотехнологии Виртуальная и дополненная реальность «Зеленая» химия Инженерная экология Информационная безопасность Информационные и компьютерные технологии Лазерные технологии Машины и двигатели. Автомобилестроение Наноиндустрия и нанотехнологии Природные ресурсы Робототехника Электроника и связь Энергетика будущего

[inf]С полным перечнем специальностей, доступных выпускникам детского технопарка, можно ознакомиться в постановлении Минобразования №15 от 28 августа 2025 года, которое 16 октября выложили на Национальном правовом интернет-портале.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования уже определилось, в какие даты пройдёт централизованное тестирование (ЦТ) 2026 года. Ведомство также определилось с учебными учреждениями, на базе которых будет проводиться экзамен, а также с резервными днями для тех, кто не сможет сдать тестирование в основной день.

Минобразования Беларуси утвердило даты ЦТ-2026