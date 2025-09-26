Минобразования Беларуси утвердило даты ЦТ-2026

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Опубликовано: 26.09.2025 08:19 , Обновлено: 26.09.2025

Министерство образования Беларуси определилось, в какие даты пройдёт централизованное тестирование (ЦТ) 2026 года. Ведомство также определилось с учебными учреждениями, на базе которых будет проводиться экзамен, а также с резервными днями для тех, кто не сможет сдать тестирование в основной день.

Сроки будущего ЦТ закреплены в ведомственном постановлении №166 от 17 сентября, которое 26 сентября было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно решению Минобразования, централизованное тестирование в 2026 году будет проходить на базе 40 белорусских вузов и колледжей, как и в этом году - по десяти предметам.

Для проведения ЦТ выделили 4 основных дня:

26 мая - обществоведение, математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), химия, физика, география, история Беларуси в контексте всемирной истории,

29 мая - белорусский и русский языки,

2 июня - математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), география,

5 июня - обществоведение, химия, физика, история Беларуси в контексте всемирной истории.

Резервными днями для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЦТ в основной день, определили четверг 18 июня, субботу 20 июня и понедельник 22 июня. Тестирование в резервные дни будет проводиться на базе шести университетов.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Министерство образования также определилось с датами выпускных экзаменов на 2026 год.

Минобразования Беларуси назвало даты ЦЭ и экзаменов в 2026 году