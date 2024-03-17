Белорусских старшеклассников по субботам решили учить делать искусственное дыхание и запускать сердце

Опубликовано: 17.03.2024 10:47 , Обновлено: 17.03.2024

Министерство здравоохранения и Министерство образования в субботу, 16 марта, запустили по всей стране совместный проект, в рамках которого белорусских десятиклассников пообещали научить оказывать первую помощь человеку при остановке сердца. Учить школьников делать искусственное дыхание и проводить сердечно-легочную реанимацию решили по субботам, в шестой школьный день.

По данным Минздрава, в проекте “Запусти сердце” примут участие более 20 учеников 10-х классов во всех областях Беларуси. До 11 мая каждую субботу школьники будут слушать теоретические лекции и отрабатывать полученные навыки на практике на современных тренажерах и симуляторах на базе учебно-тренировочных центров в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, Республиканском центре профессиональной аттестации и симуляционного обучения БГМУ, а также областных больницах, медицинских колледжах и университетах страны.

Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская подчеркнула, что навыками спасения жизней “должны обладать не только профессионалы, которые имеют специальное медицинское образование”. По задумке авторов проекта, десятиклассики по окончании данного курса будут обладать базовыми практическими навыками оказания помощи пациент с проблемами в работе сердечно-легочной системы.

“Вначале это будет небольшой адаптированный под детей теоретический курс, а затем практика на специальных манекенах – симуляционном оборудовании. Практически каждый сможет попробовать и применить и оценить свои мануальные навыки”, - пояснила суть курса Абельская .

Рассказывая об основных задачах совместного проекта Минобразования и Минздрава, она отметила, что помимо обучения “как можно большего количествв людей навыкам оказания базовой медицинской помощи” есть ещё одна цель - профориентация старшеклассников. Как подчеркнула Абельская, авторы проекта рассчитывают на то, что данный курс подтолкнёт молодёжь к тому, “чтобы в медицинскую профессию шли люди небезразличные и мотивированные, люди понимающие, зачем они делают этот серьезный выбор”.

Напомним, в Министерстве образования ещё в августе прошлого года пообещали обеспечить белорусских школьников “стопроцентной занятостью” в шестой школьный день. При этом Наталья Катович, начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования профильного ведомства, заявляла тогда, что акцент при организации школьных мероприятий в субботу будут делать на физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

В Минобразования пообещали загрузить школьников в субботу на 100%. Как?