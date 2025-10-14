Минобразования предложило позвать в белорусские школы гинекологов и священников.

Опубликовано: 14.10.2025 10:03 , Обновлено: 14.10.2025

Министерство образования рассказало о мероприятиях, запланированных в учреждениях образования в рамках Недели родительской любви. Её в Беларуси отмечают с 14 октября, когда в стране празднуют День матери, по 21 октября, который в стране объявлен Днём отца.

В Минобразования потребовали, чтобы мероприятия, которые в школах и других учреждениях образования будут проводиться в рамках недели родительской любви, были направлены на формирование у учеников:

традиционных семейных ценностей (что понимается под этим термином, в ведомстве не уточнили),

уважительного отношения к родителям и старшему поколению в целом,

понимания важности семьи в жизни человека и общества,

укрепление сотрудничества и взаимодействия между семьями учащихся и учреждением образования.

В практических рекомендациях Минобразования указаны разнообразные информационно-просветительские мероприятия, которые школам предлагается провести на этой неделе - классные часы, семинары, лекции и тому подобное. На них ведомство предложило школам пригласить специалистов сферы здравоохранения, например, психологов и врачей-гинекологов, специалистов по вопросам семейного воспитания, представителей Белорусской православной церкви, а также общественных организацией “Белая Русь” и “Белорусский союз женщин.

К мероприятиям рекомендовали активно привлекать не только школьников, но и их родителей. В школах посоветовали устроить День открытых дверей в рамках шестого школьного дня, организовать семейные викторины и квесты, совместные походы школьников с родителями в музеи, на выставку или в театр.

Кроме того, для родителей Минобразования рекомендовать организовать просмотр и обсуждение художественно-документального фильма телеканала «СПАС» «Мамино письмо», дополнительно пригласив на беседу психолога, врача-гинеколога и представителя Белорусской православной церкви.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с этого учебного года Министерство образования Беларуси ввело для школьников факультатив, цель которого — научить ребят основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Занятия предусмотрены для учеников 8 и 9-х классов, а их количество составляет 35 часов (1 раз в неделю). В министерстве считают, что факультатив сформирует у старшеклассников “духовное развитие” и “патриотическое сознание”.

Минобразования Беларуси дало школьникам 35 часов, чтобы научиться «раскаянию, смирению и кротости». Это как?