Минобразования Беларуси дало школьникам 35 часов, чтобы научиться "раскаянию, смирению и кротости". Это как?

Опубликовано: 21.08.2024 08:36 , Обновлено: 21.08.2024

С нового учебного года Министерство образования Беларуси ввело для школьников факультатив, цель которого — научить ребят основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Занятия предусмотрены для учеников 8 и 9-х классов, а их количество составляет 35 часов (1 раз в неделю). В министерстве считают, что факультатив сформирует у старшеклассников "духовное развитие" и "патриотическое сознание".

Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу нового факультатива, которую опубликовали в среду на Национальном правовом Интернет-портале. Согласно постановлению, “Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма” рассчитаны на учеников 8-х или 9-х классов, а программа разработана “в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью”.

“Целью учебной программы является содействие духовному развитию, формированию нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе использования потенциала христианских традиций и ценностей белорусского народа, — подчеркнули в Минобразования.

Согласно документу, факультатив предусматривает следующие темы для изучения:

“Скромность, смирение, кротость”;

“Милосердие, сострадание”;

“Доброта”;

“Честность, правдолюбие”;

“Совесть, раскаяние”;

“Служение, мужество, честь”;

“Духовное краеведение. Почитание святых и святынь родной земли. Сохранение и приумножение духовного наследия как выражение любви к Родине”.

В министерстве отметили, что новый факультатив должен сформировать у учеников духовность, нравственность, гражданское и патриотическое сознание, а также поспособствовать их стремлению к духовному росту, человеколюбию и милосердию. Кроме того, в Минобразования полагают, что такие занятия помогут предотвратить зависимости и “негативные проявления в поведении”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси утвердило программы для 6 факультативов по “функциональной грамотности”, которые пообещали ввести в предстоящем учебном году. Так, например, девятиклассникам предложат изучать “Ремесло историка”, где ребята научатся структурировать текст, используя “новые формы представления информации”. Кроме того, в Минобразования предложили обучать методам, которые не позволят “потеряться в эпоху фейков и мейнстримов”.

Минобразования предложило белорусским старшеклассникам бороться с «фейками и мейнстримами». Какие 6 факультативов ввело?