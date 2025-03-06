Минобразования предложило белорусским учителям пожаловаться на выполнение "несвойственных функций". На что еще?

Опубликовано: 06.03.2025 15:09 , Обновлено: 06.03.2025

Министерство образования Беларуси на период с 10 по 31 марта решило открыть горячую линию для педагогов. Им предложили пожаловаться в том числе на "выполнение несвойственных функций".

Кроме этого, учителя могут сообщить об “излишнем документообороте” в своих школах, гимназиях, лицеях. Телефон горячей линии - +375 (17) 222 43 12 .

Пообещали принимать звонки с 9:00 до 18:00 (за исключением перерыва на обед с 13:00 до 14:00) в будние дни.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил проводить психологическое собеседование с педагогами. На первом этапе психологической проверки, продолжил глава ведомства, педагогам предложат проходить психологическое тестирование, где «человеческий фактор будет минимизирован».

Министр образования предложил проводить психологическое собеседование с белорусскими педагогами