Министр образования предложил проводить психологическое собеседование с белорусскими педагогами

Опубликовано: 07.02.2025 14:13 , Обновлено: 07.02.2025

В пятницу, 7 февраля, Палата представителей рассмотрела в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение ряда законов по вопросам обеспечения прав детей в Беларуси. Министр образования Андрей Иванец прокомментировал предложенные изменения, которые в случае принятия документа затронут и родителей, и педагогов, и самих детей.

Так, в числе значимых нововведений, предложенных авторами законопроекта, фигурируют новые условия допуска педагогов к работе с детьми. Авторы законопроекта предложили учителям и прочим педработникам, которые устраиваются на работу, в обязательном порядке проходить психологическое собеседование. Как пояснил Иванец, если закон будет принят в нынешнем виде, действующим педагогам также придётся пройти такое собеседование - при продлении трудовых контрактов или договоров.

Глава ведомства предложил на первом этапе психологической проверки педагогам проходить психологическое тестирование, где “человеческий фактор будет минимизирован”, а для тех педагогов, которые получат спорные результаты по итогам тестирования, проводить дополнительное собеседование кадровым работником учреждения образования. Если же и после этого у кадровиков останутся сомнения, Иванец предложил отправлять таких педработников на дополнительный медицинский осмотр к узким специалистам.

“В первую очередь всё-таки заключение комиссии и ежегодного медицинского осмотра, который проходит каждый педагогический работник, должно стоять во главе угла”, — подчеркнули министр образования.

По словам Иванца, в правительстве уже создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Министерств образования, здравоохранения, а также Минспорта, которая в настоящее время прорабатывает конкретный алгоритм таких проверок.

Какие ещё нововведения предложило Минобразования?

В рассмотренном депутатами законопроекте помимо новых требований к педагогам есть и другие значимые новации, а именно:

Предложено усовершенствовать механизмы защиты детей от информации, которая “причиняет вред их здоровью и развитию”, в том числе, запретить “страшные” игрушки, например, героев-монстров из фильмов или компьютерных игр, которые, по словам Иванца, “искажают представление детей о добре и зле”.

Предложено прописать обязанности родителей (опекунов, попечителей) защищать детей от потенциально опасной и неприемлемой информации в интернете. По словам Иванца, специфическое наказание для родителей за невыполнение этого требования в законопроекте не прописывали.

Предусматривается наделение Правительства полномочиями определять порядок оказания помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия.

Устанавливаются правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей медицинскими изделиями.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предложило ограничить в Беларуси продажу товаров продукции сексуального назначения. Ведомство предложил запретить продавать такую продукцию несовершеннолетним, причём как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках.

МАРТ предложил запретить продавать продукцию сексуального назначения несовершеннолетним белорусам