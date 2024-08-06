Минобразования предложило белорусским старшеклассникам бороться с "фейками и мейнстримами". Какие 6 факультативов ввело?

Опубликовано: 06.08.2024 16:43 , Обновлено: 06.08.2024

Министерство образования Беларуси утвердило программы для 6 факультативов по "функциональной грамотности", которые пообещали ввести в предстоящем учебном году. Так, например, девятиклассникам предложат изучать "Ремесло историка", где ребята научатся структурировать текст, используя "новые формы представления информации". Кроме того, в Минобразования предложили обучать методам, которые не позволят "потеряться в эпоху фейков и мейнстримов".

В пресс-службе ведомства сообщили, что новые программы факультативов по функциональной грамотности внедрят уже в этом году. Среди 6 учебных дисциплин значатся следующие:

“Ремесло историка” — для 9 класса; «Человек в мире медиа: как не потеряться в эпоху фейков и мейнстримов» — для 8-го (9-го) класса; «Организую себя, организую других» — для 10-11 классов; «Сусвет Тэкст» — для 10-11 классов; «Финансовая грамотность. Анализируем. Планируем. Управляем» — для 9 класса; «Открой МИР заново» — для 6-8 классов.

“В ходе факультативных занятий «Человек в мире медиа: как не потеряться в эпоху фейков и мейнстримов» учащиеся 8 и 9 классов научатся оценивать и анализировать материалы медиа различных форматов с учётом их специфики, а также эффективно и безопасно взаимодействовать с информацией, полученной из медиаисточников”, — отметили в Минобразования Беларуси.

При изучении факультатива «Организую себя, организую других» планируется, что школьники овладеют “эффективными формами и средствами коммуникации”, приобретут навыки деловой кооперации и научатся успешно действовать в разных жизненных ситуациях – как личных, так и профессиональных. В ведомстве добавили, что речь идёт о практике делового общения: встреча гостей, тренинги, переговоры, мастер-классы, публичные выступления и др.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультативных занятий “Лаборатория открытий” для учащихся 1-х и 2-х классов. Планируется, что школьники будут знакомиться с элементами физики, в том числе через опыты и эксперименты над веществами. Кроме того, предполагается, что дети после освоения факультатива будут иметь представление о работе подводной лодки.

Работа подводной лодки и перископа. Минобразования ввело факультатив с опытами для белорусских младшеклассников