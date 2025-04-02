Минобразования попросило белорусов написать рецензию. На что?
Министерство образования Беларуси решило узнать, насколько эффективно работает основной документ, регулирующий деятельность вузов в стране — постановление № 311 от 16 сентября 2022 года. Для этого ведомство объявило сбор мнений и предложений от всех заинтересованных граждан.
Как сообщил национальный правовой интернет-портал, главная цель — оценить, насколько хорошо действуют установленные нормы, выявить возможные недостатки, устаревшие или неэффективные правила, а также пробелы или противоречия в документе.
Кроме того, Минобразования выразило желание понять, какие последствия (положительные и отрицательные) вызвало применение этого постановления, и собрать предложения по его улучшению.
Есть два способа поделиться своим мнением со 2 по 22 апреля 2025 года:
- На Правовом форуме Беларуси создана специальная тема для обсуждения.
- По электронной почте отправить письмо на адрес rybakliuchava@edu.gov.by с пометкой в теме письма «Правовой мониторинг Положение об УВО».
К слову, в Министерстве образования подчеркнули, что ответа на рецензию можно не ждать, поскольку это не официальное обращение в госорган. Собранная информация, по их заявлению, будет использована для анализа и возможной доработки нормативного акта.
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