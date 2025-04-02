Минобразования попросило белорусов написать рецензию. На что?

Опубликовано: 02.04.2025 19:35 , Обновлено: 02.04.2025

Министерство образования Беларуси решило узнать, насколько эффективно работает основной документ, регулирующий деятельность вузов в стране — постановление № 311 от 16 сентября 2022 года. Для этого ведомство объявило сбор мнений и предложений от всех заинтересованных граждан.

Как сообщил национальный правовой интернет-портал, главная цель — оценить, насколько хорошо действуют установленные нормы, выявить возможные недостатки, устаревшие или неэффективные правила, а также пробелы или противоречия в документе.

Кроме того, Минобразования выразило желание понять, какие последствия (положительные и отрицательные) вызвало применение этого постановления, и собрать предложения по его улучшению.

Есть два способа поделиться своим мнением со 2 по 22 апреля 2025 года:

На Правовом форуме Беларуси создана специальная тема для обсуждения.

создана специальная тема для обсуждения. По электронной почте отправить письмо на адрес rybakliuchava@edu.gov.by с пометкой в теме письма «Правовой мониторинг Положение об УВО».

К слову, в Министерстве образования подчеркнули, что ответа на рецензию можно не ждать, поскольку это не официальное обращение в госорган. Собранная информация, по их заявлению, будет использована для анализа и возможной доработки нормативного акта.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, где и как выпускники белорусских школы в этом году, по задумкам Минобразования, смогут провести торжественные мероприятия по случаю последнего звонка.

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