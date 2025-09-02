Минобразования Беларуси назвало даты ЦЭ и экзаменов в 2026 году
Учебный год только-только начался, а Министерство образования уже определилось с датами выпускных экзаменов на 2026 год. Теперь выпускники, их родители и учителя могут планировать подготовку, зная конкретные даты.
Ведомство опубликовало соответствующее постановление на Национальном правовом интернет-портале.
Даты оказались вполне привычными, без сюрпризов.
Одиннадцатиклассникам предстоит сдать два централизованных экзамена (ЦЭ). Даты уже зафиксированы:
- 26 мая (вторник) 2026 года — ЦЭ по предмету на выбор. Ученики смогут выбрать из следующего списка: физика, математика, химия, биология, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), история Беларуси в контексте всемирной истории, география, обществоведение.
- 29 мая (пятница) 2026 года — ЦЭ по белорусскому или русскому языку (на выбор учащегося).
Для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать в эти дни, предусмотрены резервные дни (в даты проведения ЦТ) и иные сроки в августе (17 и 19 августа 2026 года).
Что и когда будут сдавать девятиклассники?
Ученикам 9-х классов предстоит сдать четыре выпускных экзамена в традиционной форме. Они пройдут в основные сроки с 1 по 10 июня 2026 года :
- Белорусский язык — изложение в письменной форме;
- Русский язык — изложение в письменной форме;
- Математика — контрольная работа;
- История Беларуси — устно, по билетам.
Конкретные даты по предметам, как правило, становятся известны немного позже.
Особые условия
В документе также прописаны нюансы для разных категорий учащихся.
Учащимся с нарушениями слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто обучается в специальных воспитательных учреждениях, предоставляется право выбора. Они могут либо сдавать централизованный экзамен либо выбрать формат традиционного выпускного экзамена (изложение, контрольная, устно по билетам).
А вот для учащихся, которые содержатся под стражей (например, в СИЗО или исправительных учреждениях), выбора не предусмотрено. Для них итоговые испытания пройдут только в одном формате — выпускного экзамена.
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