Минобразования определилось с датами выпускных и последних звонков

Опубликовано: 05.03.2026 07:55 , Обновлено: 05.03.2026

Всего три месяца осталось до окончания учебного года в белорусских школах. В Министерстве образования уже определили точную дату последних звонков и выпускных вечеров для старшеклассников, а также сроки проведения выпускных экзаменов.

Итак, согласно ведомственному письму, опубликованному на сайте Министерства образования и разосланного по школам, нынешний учебный год официально завершится 31 августа. Однако последние звонки для девяти- и одиннадцатиклассников прозвенят на неделю раньше - в субботу, 23 ма я.

Соответственно, у учеников выпускных классов учебных занятий не будет уже с 25 мая, хотя остальным школьникам придётся ходить на уроки до 29 мая. Старшеклассникам же эту недельку дают на финальную подготовку к выпускным экзаменам.

Для девятиклассников их проведут с 1 по 10 июня . Это основные сроки, но если у ребёнка будут уважительные причины, по которым ему придётся пропустить экзамен, у него будет возможность сдать его в конце лета - с 17 по 24 августа.

[inf]О том, какие экзамены и в какие даты будут сдавать в этом году выпускники 9 и 11 классов, мы подробно рассказывали ранее в материале по ссылке.[/inf]

Что же до выпускных вечеров, то для учеников 11-х классов Минобразования рекомендовало провести их 12 июня .Как и в прошлом году, ведомство настаивает на том, чтобы выпускные проводились на базе самих школ, а не по ресторанам и кафе. В исключительных случаях ведомство допускает проведение выпускного на базе учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и учреждений культуры.

Впрочем, и место проведения выпускного, и время его начала и продолжительность, согласно письму Минобра, должны определять сами школы - директор при участии родительского комитета. Но по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом власти.