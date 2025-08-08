Минобразования объявило о запуске «горячей» линии для родителей школьников. Когда и куда звонить?
Министерство образования объявило о запуске "горячей" линии, на которую в течение ближайшего месяца смогут обратиться родители школьников. Узнали, когда она заработает, куда звонить и по каким вопросам пообещали дать консультацию специалисты.
Новая “горячая” линия заработает со следующей недели, а обратиться на неё смогут как родители будущих первоклассников, так и учеников старших классов. Отвечать на их вопросы пообещали ведущие специалисты профильного ведомства - методисты, руководители управлений и научные сотрудники.
График “горячей” линии, которая будет работать только по будним дням, с 11 августа по 12 сентября , следующий:
- с 9:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед -с 13:00 до 14:00.
Получить консультацию специалистов можно по телефону: 8 (017) 222-43-12 .
В Минобразования озвучили примерный перечень вопросов, по которым готовы проконсультировать родителей:
- подготовка школ и учреждений к новому учебному году,
- приём детей в 1 класс и последующие классы,
- сокращение излишней документации в учебных заведениях,
- другие волнующие родителей вопросы общего среднего образования.
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 сентября в белорусских школах ожидается немало важных нововведений. В частности, после недавней корректировки Кодекса об образовании была закреплена обязанность школьников придерживаться норм делового стиля, а в самих школах решили запретить детям пользоваться мобильными во время учебного процесса.
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