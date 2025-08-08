Минобразования объявило о запуске «горячей» линии для родителей школьников. Когда и куда звонить?

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Опубликовано: 08.08.2025 12:59 , Обновлено: 08.08.2025

Министерство образования объявило о запуске "горячей" линии, на которую в течение ближайшего месяца смогут обратиться родители школьников. Узнали, когда она заработает, куда звонить и по каким вопросам пообещали дать консультацию специалисты.

Новая “горячая” линия заработает со следующей недели, а обратиться на неё смогут как родители будущих первоклассников, так и учеников старших классов. Отвечать на их вопросы пообещали ведущие специалисты профильного ведомства - методисты, руководители управлений и научные сотрудники.

График “горячей” линии, которая будет работать только по будним дням, с 11 августа по 12 сентября , следующий:

с 9:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед -с 13:00 до 14:00.

Получить консультацию специалистов можно по телефону: 8 (017) 222-43-12 .

В Минобразования озвучили примерный перечень вопросов, по которым готовы проконсультировать родителей:

подготовка школ и учреждений к новому учебному году,

приём детей в 1 класс и последующие классы,

сокращение излишней документации в учебных заведениях,

другие волнующие родителей вопросы общего среднего образования.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 сентября в белорусских школах ожидается немало важных нововведений. В частности, после недавней корректировки Кодекса об образовании была закреплена обязанность школьников придерживаться норм делового стиля, а в самих школах решили запретить детям пользоваться мобильными во время учебного процесса.

В Мингорисполкоме рассказали, где белорусские школы будут хранить «запрещенные» смартфоны учеников