Минобразования объявило о внедрении электронных сертификатов ЦТ и ЦЭ, которые не отменят бумажные

Опубликовано: 09.10.2025 13:43 , Обновлено: 09.10.2025

Министерство образования Беларуси сообщило о старте внедрения электронных сертификатов с результатами централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ). В ведомстве пообещали, что они повысят доверие, удобство и прозрачность.

Впрочем, в Минобразования уточнили, что наличие электронного сертификата не избавит абитуриентов от необходимости предоставлять в вузы бумажный вариант. Так зачем же тогда их внедряют?

Все дело в поэтапном внедрении. Так, к началу приемной кампании 2026 года в ведомстве пообещали, что все выпускники школ смогут скачать электронный сертификат. Его предоставит Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) прямо в системе «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО». Все сертификаты при этом будут заверены электронной цифровой подписью.

В Минобразования заявили, что в последующем электронные сертификаты о прохождении ЦТ и ЦЭ упростят поступление в вузы. И по итогам тестового периода «будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты».

В Минобразования не уточнили сроки, когда абитуриенты и вузы смогут отказаться от бумажных носителей и перейти на электронный документооборот. Кстати, электронные сертификаты могли бы помочь создать систему, при которой абитуриенты могли бы подавать документы сразу в несколько вузов.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси определилось с датами проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2026 году. Ведомство также утвердило учебные учреждения, на базе которых будет проводиться тестирование, а также резервные дни для тех, кто не сможет сдать его в основной день.

Минобразования Беларуси утвердило даты ЦТ-2026