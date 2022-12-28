Как изменили экзамены для белорусских 9-классников в 2023 году? Подробности

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Опубликовано: 28.12.2022 11:44 , Обновлено: 28.12.2022

В Министерстве образования Беларуси подробнее рассказали, какие четыре экзамена, в какой форме и когда будут сдавать девятиклассники в 2023 году.

Это прописано в постановлении № 278 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, видах, формах и сроках проведения итоговых испытаний в 2022/2023 учебном году».

Согласно документу, выпускники 9 классов должны будут сдать экзамен по четырем предметам:

«Белорусский язык» – изложение в письменной форме.

«Русский язык» – изложение в письменной форме.

«Математика» – контрольная работа в письменной форме.

«История Беларуси» – по билетам в устной форме.

До этого школьники писали по белорусскому и русскому не изложения, а диктанты. Кроме того, спустя 8 лет Министерство образования решило вернуть экзамен по истории Беларуси.

Испытания назначили на даты с 1 по 9 июня 2023 г.

Напомним, что для 11-классников ввели еще больше новшеств. В 2023 году они должны будут сдать централизованный экзамен (ЦЭ), при чем, вне школ.

[info_b]Подробности можно почитать по ссылке.[/info_b]