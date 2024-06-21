Минобразования изменило дату записи на апостиль. В чём причина?

Опубликовано: 21.06.2024 14:22 , Обновлено: 21.06.2024

Министерство образования Беларуси изменило сроки предварительной записи на проставление апостиля. Ранее ожидалось, что новые меры заработают с 1 июля, однако из-за больших очередей, которые выстроились перед Департаментом контроля качества образования, дату решили "сдвинуть".

Теперь записаться на приём можно с 19 июня. Для этого необходимо прийти с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) по адресу: Минск, улица Козлова, 28. Сделать это можно по рабочим дням с 08:00 до 12:00, отметили в Минобразования. Однако по такому графику записаться можно только до 28 июня. С 1 июля принимать документы будут уже в другое время:

В Минобразования отметили, что для проставления апостиля примут документы только от заинтересованного лица или через представителя на основании доверенности, оформленной в Беларуси (нужно указать во время предварительной записи) и только те документы, которые перечислены в талоне (порядковый номер, ФИО, количество документов и дата подачи).

«Обращаем внимание, что осуществить запись на проставление апостиля может владелец документов или заинтересованное лицо. Запись по телефону или электронной почте не осуществляется», — подчеркнули в Министерстве образования.*

Напомним, за проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 5 БВ за каждый документ (на сегодняшний день сумма составляет 200 рублей). Апостиль нужен для оформления документов выпускников белорусских школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения за границей.

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