Минобразования Беларуси опубликовало список специальностей для целевиков для поступления в 2026 году

Опубликовано: 23.01.2026 10:57 , Обновлено: 23.01.2026

Министерство образования утвердило перечень специальностей, по которым в 2026 году в белорусские вузы можно будет поступать на условиях целевой подготовки (то есть учиться бесплатно с обязательной отработкой по распределению по окончании учёбы).

В Минобразования напомнили, что для целевиков в вузах предусмотрен отдельный конкурс, а при поступлении им придётся сдавать один внутренний вступительный экзамен по профильному предмету - в устной или практической форме (для творческих и спортивных специальностей). Конкурс для целевиков будут выводить исходя из суммы среднего балла школьного аттестата и балла, полученного на этом внутреннем экзамене.

Преимуществом целевой подготовки является то, что за такое высшее образование не придётся платить - его оплатит будущий работодатель. Но поступающим в вуз на таких условиях нужно учесть, что по окончании учёбы придётся точно отработать несколько лет по выбранной специальности на того, кто за ваше обучение платил. В противном случае придётся вернуть всю сумму за обучение и ваше бесплатное обучение автоматические перейдёт в разряд платного.

Что касается специальностей, выделенных для целевиков, то в ведомстве заявили, что в этом году в список попали “самые актуальные и востребованные” для белорусской экономики профессии. В списке - сотни специальностей, разбитые на 59 сфер, от педагогики, сельского хозяйства и медицины, до инженерии, лингвистики, искусства и военного дела.

[inf]С полным перечнем специальностей, на которые абитуриентов могут взять по целевым направлениям, можно ознакомиться в постановлении Министерства образования №12 от 6 января 2026 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом портале (доступно по ссылке).[/inf]

Кстати, какое именно количество целевиков в этом году планируют принять белорусские вузы, станет известно к 1 мая (по педагогическим специальностям - до 1 июня). Контрольные цифры приема в вузы на общих основаниях пообещали опубликовать чуть ранее - до 1 апреля.