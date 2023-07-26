В Беларуси отменили обучение на языках нацменьшинств

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Опубликовано: 26.07.2023 08:47 , Обновлено: 26.07.2023

Белорусские законодатели внесли поправки в закон "О языках" от 1990 года. Были изменены пять статей закона, в том числе, статья 22, в которой прописано, на каких языках ведётся обучение в белорусских учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования.

Закон, вносящий поправки, 25 июля был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, вступил в законную силу.

Теперь в законе “О языках” прописано, что получать дошкольное, общее среднее и специальное образование в Беларуси можно только на одном из двух государственных языков - белорусском и (или) русском. В предыдущей редакции закона была предусмотрена возможность создания дошкольных и общеобразовательных учреждений с обучением на языке национального меньшинства. Теперь право на получение образования на языке нацменьшинства в детских садах и школах отменяется.

Единственная возможность для представителей нацменьшинств изучать в саду или школе родной язык - потребовать от местных исполнительных и распорядительных органов сформировать специальные группы или классы. Их создание должно быть согласовано с Министерством образования. При этом речь идёт не обучении на языке нацменьшинств, а лишь о дополнительном изучении национального языка и литературы в рамках школьной программы.

Кроме того, если раньше основатель учебного заведения мог самостоятельно, с учётом пожеланий учеников и их законных представителей, выбирать основной язык, на котором будет вестись обучение (белорусский или русский), то в новой редакции закона “О языках” такого права его лишили. Самостоятельно выбирать основателю учебного заведения разрешили теперь только обязательный для изучения иностранный язык - с “учётом нужд государства и возможностей учебного заведения”.

В новой редакции закона также прописали, кого могут освободить от изучения белорусского и русского языков в учебных заведениях. Речь о гражданах других стран и лиц без гражданства, которые временно проживают в Беларуси.

Также в документе указано, что “при наличии условий” преподавание программ дошкольного, общего среднего и специального образования может вестись на иностранном языке. Однако, это также должно быть и согласовано с Министерством образования.