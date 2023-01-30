Минобразования Беларуси разрешило еще 4 вузам принимать олимпиадников без экзаменов

Опубликовано: 30.01.2023 16:20 , Обновлено: 30.01.2023

Министерство образования Беларуси опубликовало постановление № 506 от 28 декабря 2022 года, которым расширило список вузов, которые смогут зачислять победителей университетских олимпиад без экзаменов.

Так, в списке высших учебных заведений и специальностей, куда могут зачислить обладателей дипломов I, II, III степени университетских олимпиад, появились еще 4 высших учебных заведения. Это:

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия;

Витебская госакадемия ветеринарной медицины;

Гродненский государственный аграрный университет;

Белорусский государственный университет транспорта.

Теперь в перечне 21 вуз.

[info_b]Отметим, что без экзаменов олимпиадников принимают только на некоторые специальности. Их можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Кроме того, появилось больше специальностей, куда примут лидеров университетских олимпиад в Белорусско-Российском университете, Белгосуниверситет пищевых и химтехнологий, Брестском государственном техуниверситете.

Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что в Минобразования рассказали еще один способ поступить в белорусские вузы без ЦЭ и ЦТ).

«…достаточно важным изменением является возможность поступления на целевую подготовку по отдельному порядку приема, который предусматривает сдачу первого профильного предмета в вузы в устной или практической форме, то есть фактически сертификаты ЦЭ или ЦТ в этом случае не нужны», — рассказали там.