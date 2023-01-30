Минобразования Беларуси разрешило еще 4 вузам принимать олимпиадников без экзаменов
Министерство образования Беларуси опубликовало постановление № 506 от 28 декабря 2022 года, которым расширило список вузов, которые смогут зачислять победителей университетских олимпиад без экзаменов.
Так, в списке высших учебных заведений и специальностей, куда могут зачислить обладателей дипломов I, II, III степени университетских олимпиад, появились еще 4 высших учебных заведения. Это:
- Белорусская государственная сельскохозяйственная академия;
- Витебская госакадемия ветеринарной медицины;
- Гродненский государственный аграрный университет;
- Белорусский государственный университет транспорта.
Теперь в перечне 21 вуз.
[info_b]Отметим, что без экзаменов олимпиадников принимают только на некоторые специальности. Их можно посмотреть по ссылке.[/info_b]
Кроме того, появилось больше специальностей, куда примут лидеров университетских олимпиад в Белорусско-Российском университете, Белгосуниверситет пищевых и химтехнологий, Брестском государственном техуниверситете.
Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что в Минобразования рассказали еще один способ поступить в белорусские вузы без ЦЭ и ЦТ).
«…достаточно важным изменением является возможность поступления на целевую подготовку по отдельному порядку приема, который предусматривает сдачу первого профильного предмета в вузы в устной или практической форме, то есть фактически сертификаты ЦЭ или ЦТ в этом случае не нужны», — рассказали там.