В Минобразования рассказали ещё один способ поступить в белорусские вузы без ЦЭ и ЦТ

Опубликовано: 03.01.2023 16:17 , Обновлено: 03.01.2023

Начальник главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Сергей Касперович заявил, что новые правила поступления в вузы содержат такие "моменты", которые позволяют абитуриентам попадать в вузы без сдачи как экзаменов (ЦЭ), так и тестирования (ЦТ).

“…достаточно важным изменением является возможность поступления на целевую подготовку по отдельному порядку приема, который предусматривает сдачу первого профильного предмета в вузы в устной или практической форме, то есть фактически сертификаты ЦЭ или ЦТ в этом случае не нужны”, - рассказал чиновник.

По его словам, таким поступающим просто необходимо сдать “внутренний экзамен” в вузе и предъявить аттестат со средним баллом. Среди таких абитуриентов будет свой отдельный конкурс.

Целевое обучение происходит на базе целевого направления. Договор о целевой подготовке подписывается тремя сторонами: абитуриентом, организацией-заказчиком и учреждением образования. Таким образом, студент получает возможность учиться бесплатно, но потом обязан сколько-то лет отработать на направившем его на целевое обучение предприятии.

Целевую подготовку может заказывать любое предприятие: государственное и частное. Учитывается только место нахождения организации.