Минобразования Беларуси пообещало не забирать мобильные у учителей – «Всякое может случиться»

Опубликовано: 28.08.2025 15:09 , Обновлено: 28.08.2025

Министерство образования Беларуси объяснило, что не планирует на время учебного процесса забирать мобильные телефоны у учителей, как это решили делать для школьников. Тем не менее, использование гаджетов решили ограничить и педагогам, пообещав, что учитель "не будет использовать мобильный телефон без необходимости".

Как пояснила 28 августа начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, запрет на пользование мобильных устройств в школах в равной степени касаются как учеников, так и педагогов.

“Учитель – это пример для ребенка. Если на уроке нельзя пользоваться ребенку телефоном, то почему учитель должен, уткнувшись носом в телефон, вести какую-то переписку и чем-то еще там заниматься, даже если класс выполняет самостоятельную работу?”, - процитировало агентство Sputnik ответ представительницы профильного ведомства.

Она пояснила, что пользоваться мобильными учителям запретят во время урока, но лишь педагога доступа к телефону не будут, чтобы у него оставалась возможность для оперативной связи при необходимости.

“Мы на это не идем. Экстренная связь должна быть, и всякое может случиться, мы это тоже понимаем”, - пояснила Каржова.

Впрочем, как-то по-особенному контролировать соблюдение учителями запрета на использование гаджета, со слов представительницы Минобразования, ни ведомство, ни администрация учебных заведений не планирует.

“В конце концов есть сарафанное радио: если появится нерадивый учитель, который все-таки изъявит желание, уткнувшись носом, вести переписку по мобильному телефону, мы ж понимаем - все тайное становится явным. Это дело времени”, - озвучила позицию ведомства начальник управления.

Ранее в Минобразования, как сообщал Telegraf.news, рассказали, какое наказание может грозить белорусским школьникам за нарушение “телефонного режима” во время учебного процесса с 1 сентября.

Какое наказание грозит школьникам за мобильный телефон с 1 сентября? В Минобразования Беларуси объяснили