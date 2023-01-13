Минобразования Беларуси показало «целевикам» вопросы для поступления в вузы

Опубликовано: 13.01.2023 09:25 , Обновлено: 13.01.2023

На сайте Министерства образования опубликовали вопросы для внутреннего экзамена у так называемых «целевиков» (тех, кто поступает в вузы по целевому направлению).

Так, абитуриенты могут изучить вопросы к экзаменам по следующим предметам:

всемирной истории;

биологии;

белорусской литературе;

истории Беларуси;

русской литературе;

математике;

географии;

химии;

обществоведению;

физике;

иностранному языку (английский, французский, испанский, китайский, немецкий).

Их разработал Национальный институт образования. Говорят, что в задания заложена школьная программа. Ранее в Министерстве образования сообщали, что каждый экзаменационный билет будет содержать два, а, возможно, и три вопроса.

[info_b]Почитать вопросы можно по ссылке.[/info_b]

Напомним, в 2023 году «целевики» должны будут сдавать один внутренний экзамен по профильному предмету специальности. Он должен пройти в устной форме с 8 по 10 июня.

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году