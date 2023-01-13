Минобразования Беларуси показало «целевикам» вопросы для поступления в вузы
На сайте Министерства образования опубликовали вопросы для внутреннего экзамена у так называемых «целевиков» (тех, кто поступает в вузы по целевому направлению).
Так, абитуриенты могут изучить вопросы к экзаменам по следующим предметам:
- всемирной истории;
- биологии;
- белорусской литературе;
- истории Беларуси;
- русской литературе;
- математике;
- географии;
- химии;
- обществоведению;
- физике;
- иностранному языку (английский, французский, испанский, китайский, немецкий).
Их разработал Национальный институт образования. Говорят, что в задания заложена школьная программа. Ранее в Министерстве образования сообщали, что каждый экзаменационный билет будет содержать два, а, возможно, и три вопроса.
[info_b]Почитать вопросы можно по ссылке.[/info_b]
Напомним, в 2023 году «целевики» должны будут сдавать один внутренний экзамен по профильному предмету специальности. Он должен пройти в устной форме с 8 по 10 июня.
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