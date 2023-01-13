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Минобразования Беларуси показало «целевикам» вопросы для поступления в вузы

Минобразования Беларуси показало «целевикам» вопросы для поступления в вузы
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На сайте Министерства образования опубликовали вопросы для внутреннего экзамена у так называемых «целевиков» (тех, кто поступает в вузы по целевому направлению).

Так, абитуриенты могут изучить вопросы к экзаменам по следующим предметам:

  • всемирной истории;
  • биологии;
  • белорусской литературе;
  • истории Беларуси;
  • русской литературе;
  • математике;
  • географии;
  • химии;
  • обществоведению;
  • физике;
  • иностранному языку (английский, французский, испанский, китайский, немецкий).

Их разработал Национальный институт образования. Говорят, что в задания заложена школьная программа. Ранее в Министерстве образования сообщали, что каждый экзаменационный билет будет содержать два, а, возможно, и три вопроса.

[info_b]Почитать вопросы можно по ссылке.[/info_b]

Напомним, в 2023 году «целевики» должны будут сдавать один внутренний экзамен по профильному предмету специальности. Он должен пройти в устной форме с 8 по 10 июня.

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