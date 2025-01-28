Минобразования Беларуси опубликовало список 144 учебных заведений, где пройдёт ЦЭ-2025

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Опубликовано: 28.01.2025 15:43 , Обновлено: 28.01.2025

Министерство образования Беларуси опубликовало перечень учебных заведений, в которых в 2025 году будут организованы пункты для сдачи централизованного экзамена (ЦЭ), который сдают белорусские старшеклассники.

Само ведомственное постановление № 205 было принято ещё 20 декабря 2024 года, однако опубликовано на Национальном правовом интернет-портале лишь во вторник, 28 января.

Помимо пунктов проведения ЦЭ в различных регионах страны в постановлении Минобразования также закреплён единственный пункт проведения ЦЭ в иные сроки. Учащимся всех учреждений общего среднего образования, которые не смогут сдать экзамен в основной день, будет предоставлен ещё один день, но для этого придётся ехать в Минск - в Белорусский государственный университет. Минимальное количество мест, отведённое для этих целей в вузе - 500 человек.

[info_b]Отметим, что за каждым белорусским вузом, ссузом или школой, в которых планируют открыть пункт сдачи ЦЭ, закреплены конкретные учреждения общего среднего образования. Узнать, в каком именно месте будут сдавать централизованный экзамен выпускники конкретной школы или гимназии, можно по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что 8 февраля 2025 года в Беларуси пройдет репетиция централизованного экзамена (РЦЭ). Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, где ее запланировали организовать и как записаться.

Иванец назвал дату проведения репетиции ЦЭ в Беларуси. Как зарегистрироваться?