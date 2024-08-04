Минобразования Беларуси опубликовало каталог школьной формы на предстоящий учебный год. Как она выглядит?

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Опубликовано: 04.08.2024 17:19 , Обновлено: 04.08.2024

Министерство образование разместило на сайте каталог с коллекцией образцов школьной формы, которую разработал "Беллегпром". В ассортименте представили модели от 19 белорусских производителей одежды, обуви и галантереи.

В каталог “Беллегпрома” включено более 700 моделей образцов школьной формы, основу которой составляют текстильные и трикотажная одежда: юбки, брюки, бомберы, пиджаки и жилеты.

Коллекции пошили из сырья отечественного производства: поливискозной ткани ОАО «Камволь», трикотажных полотен ОАО «Свiтанак» и пряжи ОАО «Полесье».

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, решения по цветовой гамме школьной одежды и её единых элементах уже были приняты во всех учреждениях общего среднего образования по согласованию с учащимися и их родителями.

“Подходы, выработанные ранее, сохранены и в преддверии нового 2024/2025 учебного года. Внесение изменений в проводимую работу, в том числе с учетом пилотного проекта, запланированного к реализации в 20 учреждениях образования Минска, не планируется”, - подчеркнули в Министерстве.

Коллекции на предстоящий учебный год подготовили 19 производителей одежды, обуви и галантереи, входящие в концерн “Беллегпрома”. Среди них:

АО «Славянка»,

ЗАО «Калинка»,

ОАО «Жлобинская швейная фабрика»,

ОДО «Панда»,

ООО «Нина Стиль»,

ОАО «БелКредо»,

ОАО «Коминтерн»,

ОАО «Элиз»,

ОАО «Мозырская швейная фабрика «НАДЭКС»,

ОАО «Полесье»,

ОАО «Алеся»,

ОАО «Купалинка»,

ОАО «8 Марта»,

ООО «Тамми Фирм» (ТМ-BEGINNERS),

ОАО «Свiтанак»,

ОАО «Бобруйскийтрикотаж»,

ООО «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»,

ОАО «Гродненская обувная фабрика «НЕМАН»,

ОАО «Галантэя».

“Представленные изделия многофункциональны, гигиеничны, удобны и соответствуют современным направлениям моды”, - сказано в каталоге.

[info_b]Увидеть всю коллекцию одежды для школьников можно на официальном сайте Министерства образования поссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что с 1 августа два белорусских универмага на бесплатной основе будут оказывать услугу “подгонки” школьной формы. Правда, до какого числа, в ведомстве не уточнили. В любом случае, если есть такая необходимость, нужно поспешить.

В МАРТ назвали 2 места в Минске, где можно бесплатно «подогнать» школьную форму