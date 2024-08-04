Минобразования Беларуси опубликовало каталог школьной формы на предстоящий учебный год. Как она выглядит?
Министерство образование разместило на сайте каталог с коллекцией образцов школьной формы, которую разработал "Беллегпром". В ассортименте представили модели от 19 белорусских производителей одежды, обуви и галантереи.
В каталог “Беллегпрома” включено более 700 моделей образцов школьной формы, основу которой составляют текстильные и трикотажная одежда: юбки, брюки, бомберы, пиджаки и жилеты.
Коллекции пошили из сырья отечественного производства: поливискозной ткани ОАО «Камволь», трикотажных полотен ОАО «Свiтанак» и пряжи ОАО «Полесье».
Как сообщили в пресс-службе Минобразования, решения по цветовой гамме школьной одежды и её единых элементах уже были приняты во всех учреждениях общего среднего образования по согласованию с учащимися и их родителями.
“Подходы, выработанные ранее, сохранены и в преддверии нового 2024/2025 учебного года. Внесение изменений в проводимую работу, в том числе с учетом пилотного проекта, запланированного к реализации в 20 учреждениях образования Минска, не планируется”, - подчеркнули в Министерстве.
Коллекции на предстоящий учебный год подготовили 19 производителей одежды, обуви и галантереи, входящие в концерн “Беллегпрома”. Среди них:
- АО «Славянка»,
- ЗАО «Калинка»,
- ОАО «Жлобинская швейная фабрика»,
- ОДО «Панда»,
- ООО «Нина Стиль»,
- ОАО «БелКредо»,
- ОАО «Коминтерн»,
- ОАО «Элиз»,
- ОАО «Мозырская швейная фабрика «НАДЭКС»,
- ОАО «Полесье»,
- ОАО «Алеся»,
- ОАО «Купалинка»,
- ОАО «8 Марта»,
- ООО «Тамми Фирм» (ТМ-BEGINNERS),
- ОАО «Свiтанак»,
- ОАО «Бобруйскийтрикотаж»,
- ООО «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»,
- ОАО «Гродненская обувная фабрика «НЕМАН»,
- ОАО «Галантэя».
“Представленные изделия многофункциональны, гигиеничны, удобны и соответствуют современным направлениям моды”, - сказано в каталоге.
[info_b]Увидеть всю коллекцию одежды для школьников можно на официальном сайте Министерства образования поссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал о том, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что с 1 августа два белорусских универмага на бесплатной основе будут оказывать услугу “подгонки” школьной формы. Правда, до какого числа, в ведомстве не уточнили. В любом случае, если есть такая необходимость, нужно поспешить.
В МАРТ назвали 2 места в Минске, где можно бесплатно «подогнать» школьную форму