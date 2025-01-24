Минобразования Беларуси определило 144 пункта, где будет проходить ЦЭ в этом году

Опубликовано: 24.01.2025 18:15 , Обновлено: 24.01.2025

Министерство образования Беларуси утвердило перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2025 году. Соответствующее постановление № 205 было принято 20 декабря 2024 года. В ближайшее время его опубликуют на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в Беларуси будет 144 пункта проведения ЦЭ. За каждым из них закреплены учреждения образования, реализующие программу среднего образования. Также установлено минимальное количество мест для участников экзамена в каждом пункте.

Где сдавать ЦЭ в резервные дни?

Для сдачи ЦЭ в резервные дни определены шесть учреждений высшего образования:

Брестский государственный технический университет

Витебский государственный технологический университет

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Белорусско-Российский университет

Белорусский государственный университет

Кроме того, Белорусский государственный университет определён пунктом проведения ЦЭ в иные сроки для всех учреждений общего среднего образования. Минимальное количество мест в БГУ для участников в иные сроки составит 500 человек.

Ранее министр образования рассказал, когда в стране единовременно пройдёт репетиция ЦЭ. Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали.

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