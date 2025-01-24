Минобразования Беларуси определило 144 пункта, где будет проходить ЦЭ в этом году
Министерство образования Беларуси утвердило перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2025 году. Соответствующее постановление № 205 было принято 20 декабря 2024 года. В ближайшее время его опубликуют на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, в Беларуси будет 144 пункта проведения ЦЭ. За каждым из них закреплены учреждения образования, реализующие программу среднего образования. Также установлено минимальное количество мест для участников экзамена в каждом пункте.
Где сдавать ЦЭ в резервные дни?
Для сдачи ЦЭ в резервные дни определены шесть учреждений высшего образования:
- Брестский государственный технический университет
- Витебский государственный технологический университет
- Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
- Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
- Белорусско-Российский университет
- Белорусский государственный университет
Кроме того, Белорусский государственный университет определён пунктом проведения ЦЭ в иные сроки для всех учреждений общего среднего образования. Минимальное количество мест в БГУ для участников в иные сроки составит 500 человек.
Ранее министр образования рассказал, когда в стране единовременно пройдёт репетиция ЦЭ. Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали.
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