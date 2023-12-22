Минобразования Беларуси изменило правила проведения централизованного экзамена

Опубликовано: 22.12.2023 09:53 , Обновлено: 22.12.2023

Министерство образования Беларуси выпустило постановление №348 от 15 ноября 2023 года, которым, среди прочего, изменило несколько правил проведения централизованного экзамена (ЦЭ). Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 22 декабря.

Так, согласно постановлению, акты готовности пунктов проведения централизованного тестирования должны предоставлять до 15 марта (ранее — до 1 апреля).

Документом изменили и сроки регистрации учеников на ЦЭ. Теперь ее должны провести с 20 марта по 5 апреля. Ранее регистрироваться нужно было с 1 по 20 апреля.

Также в постановлении прописано, что распределять участников ЦЭ по аудиториям будут по спискам, “составленным методом случайного выбора”.

Кроме того, в документе отметили, что в экзаменационной аудитории могут находится как педагогические работники, так и “уполномоченные лица, назначаемые руководителем пункта ЦЭ”.

“Для каждой аудитории определяется не менее трех педагогических работников, в числе которых один педагогический работник, преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ , или двух уполномоченных лиц и одного педагогического работника, преподающего учебный предмет, по которому проводится ЦЭ”, — сказано в постановлении.

К слову, школьники должны будут прибывать в пункты не позднее чем за 30 минут до начала экзамена (ранее не позднее 60 минут).

Еще одно дополнение — «досрочная сдача экзаменационных материалов прекращается за 15 минут до истечения времени, отведенного на выполнение экзаменационной работы».

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