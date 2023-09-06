Минобразования Беларуси исправило ошибку в аттестатах и дипломах

Опубликовано: 06.09.2023 07:52 , Обновлено: 06.09.2023

Министерство образования Беларуси решило исправить ошибку, допущенную в белорусской версии документов о получении образования. Соответствующие корректировки закреплены в постановлении, официально опубликованном 6 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идёт о технической ошибке: ранее в аттестатах и дипломах использовался следующий перевод фразы “фамилия и инициалы” на белорусский язык - “фамілія і ініцыялы”.

Дело в том, что слово “фамілія”, действительно, используется в белорусском языке, однако, относится к так называемым “ложным друзьям переводчика”, поскольку имеет несколько иное значение, чем в русском. Согласно Толковому словарю белорусского языка (издание: Минск, «Белорусская энциклопедия» имени П.Бровки, 1999), слово “фамілія” употребляется белорусами в значениях “род, несколько поколений, имеющих одного предка”, или “семья, члены семьи”. Для русского слова “фамилия” как часть личных данных в белорусском языке используется другое слово - “прозвішча”.

В Минобразования эту техническую ошибку признали и исправили.

Напомним, ранее Министерство образования предложило белорусам сообщать об ошибках и неточностях в школьных учебниках. Сделать это можно через специальную электронную форму на Национальном образовательном портале.

Минобразования предложило белорусам жаловаться на ошибки в учебниках, а самого внимательного пообещали поощрить