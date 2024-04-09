Минобороны предупредило белорусов об учениях с боевой стрельбой в нескольких областях

Опубликовано: 09.04.2024 08:52 , Обновлено: 09.04.2024

Министерство обороны предупредило белорусов о проведении бригадных тактических учений с боевой стрельбой с 9 по 11 апреля. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, учения запланированы на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях.

В ходе проверки боеготовности подразделения планируют отработать оборонительные действия, среди которых “отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, нанесение огневого поражения передовым отрядам противника и огневая поддержка обороняющихся войск”.

По результатам проверки Минобороны оценит работу боевых подразделений на “предмет способности выполнять задачи по предназначению в различных условиях обстановки”, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Ранее Telegraf.news показывал, как на полигоне “Брестский” провели двухстороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой. Фотографиями с места сборов Минобороны поделилось в своём телеграм-канале.

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