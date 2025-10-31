Минобороны показало, чем занимаются белорусские срочники-новобранцы

📷 Фото

Опубликовано: 31.10.2025 14:46 , Обновлено: 31.10.2025

Министерство обороны Беларуси опубликовало фотографии, на которых запечатлена подготовка новобранцев, недавно призванных на срочную службу.

В ведомстве заявили, что, прибыв в воинские части и соединения, новобранцы “под руководством опытных командиров” начали ознакомление с основами военного дела.

“На занятиях по огневой подготовке военнослужащие нового пополнения выполняют упражнение учебных стрельб из автомата АК-74”, — сообщили в Минобороны.





















Ранее Telegraf.news писал, что в четверг, 23 октября, в Беларуси стартовала отправка в армию новобранцев, призванных на срочную военную службу. Военные комиссариаты составили список вещей, которые разрешено брать с собой, а какие рекомендуется оставить дома.

Какие вещи белорусские призывники имеют право взять на срочную службу? Список