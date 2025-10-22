Какие вещи белорусские призывники имеют право взять на срочную службу? Список

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Опубликовано: 22.10.2025 12:46 , Обновлено: 22.10.2025

В четверг, 23 октября, в Беларуси стартует отправка в армию новобранцев, призванных на срочную военную службу. В военных комиссариатах составили список того, что молодым людям разрешается взять с собой в армию, а что рекомендуют оставить дома.

Согласно информации Министерства обороны, в этом году на комплектование Вооруженных Сил и других войск и воинских формирований страны должны направить порядка 10 тыс. человек, ещё 500 человек будут проходить службу в резерве.

В первый же день порядка тысячи призывников отправят в части сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания.

Агентство “Минск-Новости” опубликовало список вещей, которые новобранцам в военных комиссариатах рекомендовали оставить дома, и то, что разрешается взять с собой перед отправкой в армию.

Первый список довольно короткий и сводится главным образом к дорогостоящим вещам - предметам одежды, обуви, дорогим часам, предметам из драгоценных металлов. Туда же вошли лекарства - их при необходимости можно будет получить в санчасти.

А вот список того, чем новобранцам рекомендуют запастись перед отправкой в армию, оказался гораздо шире и точнее:

кнопочный мобильный телефон - без камеры и выхода в интернет,

нитки (черные, зеленые, белые) с иголками,

носовой платок,

расческа,

обложка для военного билета,

10 конвертов для писем (можно без марок),

две общие тетради,

шариковая ручка,

заточенный простой карандаш,

маленький блокнот для записей,

предметы личной гигиены: мыло в мыльнице, зубная щетка в футляре, зубная паста, бритвенный станок с запасными лезвиями, крем для и после бритья,

черный крем для обуви в тюбике и щетка для чистки обуви,

широкий пластырь в рулоне,

небольшая сумма денег,

запас продуктов на сутки.

В военкоматах уточнили, что некоторых предметы из списка, такие как предметы личной гигиены или крем для обуви - в последствии в армии будут регулярно выдавать, но никто не мешает будущим солдатам запастись своими.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно официальный Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) ответил на вопрос, волнующий многих белорусских призывников и их родителей: может ли работа в спасательной службе стать альтернативой срочной военной службе. Ответ оказался одновременно и обнадеживающим, и содержащим важные оговорки.

В МЧС рассказали белорусам способ не идти на срочную военную службу. Но есть нюанс