Какие вещи белорусские призывники имеют право взять на срочную службу? Список
В четверг, 23 октября, в Беларуси стартует отправка в армию новобранцев, призванных на срочную военную службу. В военных комиссариатах составили список того, что молодым людям разрешается взять с собой в армию, а что рекомендуют оставить дома.
Согласно информации Министерства обороны, в этом году на комплектование Вооруженных Сил и других войск и воинских формирований страны должны направить порядка 10 тыс. человек, ещё 500 человек будут проходить службу в резерве.
В первый же день порядка тысячи призывников отправят в части сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания.
Агентство “Минск-Новости” опубликовало список вещей, которые новобранцам в военных комиссариатах рекомендовали оставить дома, и то, что разрешается взять с собой перед отправкой в армию.
Первый список довольно короткий и сводится главным образом к дорогостоящим вещам - предметам одежды, обуви, дорогим часам, предметам из драгоценных металлов. Туда же вошли лекарства - их при необходимости можно будет получить в санчасти.
А вот список того, чем новобранцам рекомендуют запастись перед отправкой в армию, оказался гораздо шире и точнее:
- кнопочный мобильный телефон - без камеры и выхода в интернет,
- нитки (черные, зеленые, белые) с иголками,
- носовой платок,
- расческа,
- обложка для военного билета,
- 10 конвертов для писем (можно без марок),
- две общие тетради,
- шариковая ручка,
- заточенный простой карандаш,
- маленький блокнот для записей,
- предметы личной гигиены: мыло в мыльнице, зубная щетка в футляре, зубная паста, бритвенный станок с запасными лезвиями, крем для и после бритья,
- черный крем для обуви в тюбике и щетка для чистки обуви,
- широкий пластырь в рулоне,
- небольшая сумма денег,
- запас продуктов на сутки.
В военкоматах уточнили, что некоторых предметы из списка, такие как предметы личной гигиены или крем для обуви - в последствии в армии будут регулярно выдавать, но никто не мешает будущим солдатам запастись своими.
Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно официальный Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) ответил на вопрос, волнующий многих белорусских призывников и их родителей: может ли работа в спасательной службе стать альтернативой срочной военной службе. Ответ оказался одновременно и обнадеживающим, и содержащим важные оговорки.
В МЧС рассказали белорусам способ не идти на срочную военную службу. Но есть нюанс