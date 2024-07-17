Минобороны отправило сотню военных в Гомельскую область. Что происходит?

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Опубликовано: 17.07.2024 11:20 , Обновлено: 17.07.2024

Министерство обороны в среду, 17 июля, пообещало отправить больше сотни военнослужащих Вооруженных сил в Гомельскую область. В частности, руководитель оборонного ведомства поручил направить сводные подразделения из состава назначенных соединений и воинских частей в Мозырский район и городской поселок Лельчицы.

Причиной переброски военных на Гомельщину стали не очередные учения, а непогода - солдаты, по решению министра обороны, должны будут помочь гражданскому населению в ликвидации последствий недавнего шторма.

Так, вечером 16 июля в оставшиеся без водоснабжения города и посёлки Гомельщины уже отправили военные автоцистерны с питьевой водой. Туда же пообещали подвезти дизель-генераторы и силовые электростанции, которые временно помогут справляться без света пострадавшим районам, пока не будет восстановлена централизованная подача электроэнергии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 16 июля министр лесного хозяйства Александр Кулик запретил сотрудникам ведомства проводить культурно-массовые мероприятия в отрасли. По его словам, “всю энергию” в ближайшие несколько недель белорусские лесхозы обязаны направить на устранение последствий шторма, накрывшего Беларусь в минувшие выходные.

Глава Минлесхоза запретил культурно-массовые мероприятия белорусским лесникам. Куда приказал «направить всю энергию»?