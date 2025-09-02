Минобороны объявило сборы войск теробороны в одном из регионов Беларуси

Опубликовано: 02.09.2025 08:01 , Обновлено: 02.09.2025

Министерство обороны объявило учебные сборы при участии войск территориальной обороны в одном из регионов Беларуси. Они стартуют уже во вторник, 2 сентября, и завершатся командно-штабным учением.

В пресс-службе Минобороны заявили, что данные сборы являются плановыми и предназначены для “повышения навыков должностных лиц исполнительных комитетов в формировании воинских частей территориальных войск”, а для самих военнообязанных – в “выполнении задач по предназначению”.

На данном этапе ведомство планирует задействовать военнообязанных из территориальных войск следующих двух регионов:

Молодечненского района Минской области,

Октябрьского района Минска.

Общий план - стандартный для подобного рода учебных сборов:

прием военнообязанных территориальных войск,

их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания,

восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными,

подготовка призывников к выполнению задач территориальной обороны.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что для офицерского состава, младшего командного состава, а также для рядовых солдат планируется организовать учебные стрельбы на полигонах Вооруженных Сил, а также провести упражнения по управлению огнем артиллерии - для совершенствования навыков в тактической и огневой подготовке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в Витебской области также стартовали совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ — «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».

В Витебской области стартовали три учения ОДКБ