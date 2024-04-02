Минобороны объявило о сборах военнообязанных белорусов на границе с Литвой. Когда?

Опубликовано: 02.04.2024 08:39 , Обновлено: 02.04.2024

В Министерстве обороны Беларуси объявили о проведения сборов с военнообязанными территориальных войск Вороновского района в период со 2 по 4 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, целями учений являются:

оценка готовности должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач;

совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчинёнными;

обучение личного состава выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

“В ходе учения планируется отработать вопросы охраны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения”, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, со 2 по 26 апреля запланировали учебный сбор в Вилейском районе Минской области, а со 2 по 4 апреля — в двух регионах Гомельщины, Рогачёвском и Кормянском.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Беларуси намерено призвать из запаса до 200 военнообязанных для укомплектования территориальных войск. Планируется, что они примут участие в первом этапе комплексной проверки органов управления территориальной обороны одной из белорусских областей.

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