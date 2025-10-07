Минобороны объявило мобилизационные учения по всей Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 07.10.2025 09:08 , Обновлено: 07.10.2025

Министерство обороны во вторник, 7 октября, дало старт ежегодным занятиям по мобилизационной готовности. Они будут проходить вплоть до пятницы, 10 октября, по всей стране, под руководством председателей областных исполнительных комитетов.

Целью занятий в Минобороны назвали “совершенствование слаженности действий” госорганов, отвечающих за сбор территориальных войск и формирование отрядов народного ополчения, и местных организаций, которые привлекают к этим работам во время мобилизационных учений.

Планируется, что теоретические и практические мероприятия ведомство организует во всех районах страны. В ходе этих мероприятий особое внимание планируют уделять подготовке следующих участников учений:

чиновников исполкомов,

военных комиссариатов,

организаций, задействованных в формировании территориальных войск обороны,

самих военнообязанных.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров утвердил порядок формирования и обеспечения народного ополчения в Беларуси. В нём прописали не только кто и как будет проводить отбор добровольцев в отряды ополченцев, но и важные критерии, из-за которых в народное ополчение могут не взять, а также условия отказа в зачислении исключения из отряда.

Совмин назвал важный критерий, кого из белорусов не возьмут в народное ополчение