Минобороны начало трёхдневные учения теробороны и народного ополчения в одном районе Беларуси

Опубликовано: 23.09.2025 09:41 , Обновлено: 23.09.2025

Министерство обороны во вторник, 23 сентября, объявило о старте трёхдневных командно-штабных учений в рамках учебного сбора территориальных войск Молодечненского района Минской области. В учениях планируют задействовать военнообязанных из запаса, милиционеров, а также добровольцев из народного ополчения.

Учебный сбор в Молодечненском районе стартовал в начале сентября, а командно-штабное учение намечено на 23-25 сентября. Его особенностью, как пояснили в пресс-службе оборонного ведомства, станет обучение его участников не только управлению территориальными войсками, но и усиленными артиллерийскими подразделениями в ходе условного “уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника”.

Участникам учения предстоит на практике отработать методику охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и работы с народным ополчением.

Основными же целями учения станут следующие:

совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны;

обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская заявила на встрече, посвященной Дню единства, что хотела бы создать в Беларуси женские военные полки и проводить с ними учения.

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