"Мы, правда, хотим" - Глава БСЖ предложила создать в Беларуси женские полки. Что ответил Лукашенко?

Опубликовано: 17.09.2025 18:25 , Обновлено: 17.09.2025

Председатель Белорусского союза женщин (БСЖ) Ольга Шпилевская заявила на встрече, посвященной Дню единства, что хотела бы создать в Беларуси женские военные полки и проводить с ними учения.

Она утверждала, что белоруски уже готовятся оказывать первую помощь в рамках отрядов ополчения, но готовы заняться и боевым делом.

”… мы, женщины, хотим предложить и просим вас нас поддержать, чтобы и для женщин военные организовали вот такие наши женские учения, женские полки. Для того чтобы мы действительно могли в случае необходимости оказать ту же первую медицинскую помощь и сохранить жизнь нашим мужьям, сыновьям и так далее. Потому что не дай бог что, это и в мирное время очень пригодится”, - заявила Шпилевская.

Глава БСЖ призналась, что выступила с таким предложением с оглядкой на “оппозиционные издания”, потому что не хочет, чтобы там появились заголовки: “Лукашенко ставит под ружье женщин”. “Я хочу, чтобы появились заголовки “Женщины просят Лукашенко поставить их под ружье”, - сказал она.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что “война, это дело мужское”, но поддержал идею создания женских отрядов.

“Не дай бог что случится, ну, пусть будет. Как моя мать Трофимовна говорила, “за плячыма насiць не будзеш”. Поэтому научить чему-то, оказывать помощь первую… Я это услышал, я попрошу не только военных, но гражданских, чтобы они подготовили соответствующую программу. Если вы так хотите, хорошо”, - ответил он.

“Мы хотим. Мы правда хотим”, - заявила в ответ Ольга Шпилевская.