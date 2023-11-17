Минобороны Беларуси решило брать на службу священнослужителей

Опубликовано: 17.11.2023 16:00 , Обновлено: 17.11.2023

В Вооруженных силах Беларуси официально начал работать институт военных капелланов. Как сообщили в Министерстве обороны, новую должность – инструктор по работе с верующим личным составом - ввели с 1 ноября 2023 года.

На должность инструктора по работе с верующим личным составом будут назначать священнослужителей с соответствующим духовным образованием, которые были возведены в сан и признаны годными к срочной военной службе или службе в резерве по состоянию здоровья. В Вооруженных силах уже назначили 6 военнослужащих на данную должность, сообщили в Минобороны.

Основной задачей военных капелланов, институт которых есть и в Православной Церкви, и в Римско-католической Церкви, и в протестантских деноминациях, и в ряде других конфессий, по заявлению белорусского военного ведомства, будет “участие в духовно-нравственном воспитании”, а также “в удовлетворении духовно-религиозных потребностей личного состава”.

“Основная цель введения указанной должности – максимально эффективное использование потенциала священнослужителей в интересах формирования воинских качеств военнослужащих, их взглядов и настроений, нравственного облика”, - пояснили в Минобороны.

Ранее Телеграф рассказывал, что Совет министров предложил внести поправки в закон “Об обороне”, чётко прописав порядок привлечения белорусов к “выполнению работ оборонного характера в мирное время”. Исходя из текста законопроекта, если он будет одобрен парламентом, белорусов смогут привлекать на добровольной основе, за вознаграждение и к строго определенным видам работ.

Совмин предложил привлекать белорусов к оборонным работам в мирное время