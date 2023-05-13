Минобороны Беларуси показало видеопостановку о нападении водителя с петардами на военных. Подробности

🎥 Видео

Опубликовано: 13.05.2023 07:42 , Обновлено: 13.05.2023

В Следственном комитете и Министерстве обороны Беларуси раскрыли подробности инцидента с военнослужащими, который произошел 11 мая на трассе Минск-Гомель. Вместо реальных кадров задержания мужчины, который по заявлению силовиков, на фуре пытался подорвать военных, оборонное ведомство показало видеопостановку - восстановленную картинку событий.

Такой вывод можно сделать, посмотрев сюжет ВоенТВ, опубликованный на официальном телеграм-канале Минобороны.

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На видео Минобороны показана не трасса М-5, где было совершено нападение на военную колонну, а предполагаемый преступник на видео подъезжает к военной колонне на самосвале, а не на фуре, как заявлялось в сообщении СК.

Предположительно, кадры из кабины нападавшего можно увидеть лишь в видео Следственного комитета, однако сам момент нападения “с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств” показан также не был.

Видео прерывается после того, как грузовик минует колонну военной техники, стоящую на обочине, после чего СК демонстрирует фото из кабины - с запрещенной в Беларуси и признанной экстремистской символикой, с петардами в пакете, а также скриншоты из мобильного телефона задержанного в котором правоохранители, как заявили в СК, обнаружили “множество подписок на радикальные каналы, признанные экстремистскими”.

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Согласно информации СК, сам инцидент произошёл вблизи деревни Ясень. Водитель грузового автомобиля DAF, по данным следствия, проезжая мимо военнослужащих и военной техники, остановившейся на обочине, бросил в их сторону “неустановленное устройство, самостоятельно изготовленное из пиротехнических изделий”, после чего попытался скрыться.

Водитель фуры пытался подорвать белорусских военных на трассе Минск-Гомель — Минобороны

Задержанным оказался 50-летний минчанин, который ранее уже привлекался к ответственности, как к административной, так и к уголовной.

Напавшего на белорусских военных минчанина обвинили в особо злостном хулиганстве

В настоящее время против задержанного мужчины возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Однако, ему может грозить и более суровое наказание.

“Следствием рассматривается вопрос наличия в действиях мужчины дополнительных составов преступлений экстремистской направленности и применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу”, - пояснили в Следственном комитете.