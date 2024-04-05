Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности на границе с Литвой и Польшей

Опубликовано: 05.04.2024 10:15 , Обновлено: 05.04.2024

В Министерстве обороны сообщили, что сегодня, 5 апреля, в Республике начался очередной этап проверки боевой готовности на западе страны.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе проверки приводят в готовность танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования.

Личный состав на штатном вооружении, военной и специальной технике должен выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними проведут учения и тренировки.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконного пересечения границы.

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью