В Минской области объявили о создании единой диспетчерской службы. Как дозвониться в скорую и милицию?

Опубликовано: 06.11.2024 18:29 , Обновлено: 06.11.2024

Минский областной исполнительный комитет решил создать на территории региона единую диспетчерскую службу. Это значит, что дозвониться в 13 организаций Минщины можно будет по одному номеру — далее звонки автоматически распределят в нужную службу, будь то скорая, МЧС, милиция, ЖКХ и т.д. Соответствующее решение власти опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

Согласно постановлению Минского облисполкома, целью создания единой службы является возможность в экстренном порядке обратиться за помощью по единому телефонному номеру «112». Кроме того, ожидается, что решение властей «даст возможность оперативно реагировать на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации». Правда, дату, когда заработает единая система, почему-то не указали.

В документе сказано, что жители Минской области смогут обратиться в 13 служб, среди которых:

Минское областное управление МЧС; УВД Минского облисполкома; УГАИ УВД Минского облисполкома; Минский областной центр скорой медицинской помощи; Управление КГБ Беларуси по Минску и Минской области; предприятие «Минскоблгаз»; Минское отделение БелЖД; предприятие «Мингаз»; предприятие «МинскавтодорЦентр»; предприятие «Минскоблдорстрой»; предприятие «Минскэнерго»; ЖКХ Минской области; Минский филиал «Белтелеком».

[info_b]Напомним, в Беларуси уже не первый год работает единый номер «112», по которому можно позвонить в случае ЧС или другого происшествия, угрожающего жизни. Кроме того, звонок доступен даже если в телефоне нет SIM-карты или отсутствует сеть мобильного оператора.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что единую диспетчерскую службу создали в Минске и Гомельской области. В первом случае она объединила 21 организацию столицы, а во втором — 13.

Мингорисполком решил объединить телефоны скорой, МЧС, метро и ещё 18 служб. По какому номеру звонить?