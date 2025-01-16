Лукашенко разрешил водителям гослесохраны использовать оружие и применять спецсредства

Опубликовано: 16.01.2025 08:04 , Обновлено: 16.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия сотрудников Госинспекции охраны животного и растительного мира. Как пояснили в его Администрации, новые задачи на них возложили для того, чтобы повысить их участие в обеспечении национальной безопасности Беларуси.

Новые полномочия самих инспекторов, а также водителей госинспекции прописали в Указе №27, который Лукашенко подписал 15 января. Сам документ пока официально не опубликовали, однако в президентской Администрации раскрыли некоторые подробности указа.

Так, должностным лицам гослесохраны разрешили:

на входах в охраняемые объекты ведомства проводить личный досмотр граждан и их вещей (в том числе с применением технических и специальных средств),

изымать запрещенные к проносу предметы и вещества на входах в охраняемые объекты ведомства.

Новые полномочия появились и у водители ведомственных автомобилей. Их решили вооружить наравне с инспекторами. Теперь если их авто задействованы в мероприятиях по пресечению противоправных действий, водителям разрешается применять физическую силу против нарушителей, а также использовать оружие и спецсредства.

Для того, чтобы повысить эффективность гослесохраны, предусмотрено обеспечение ведомства современными техническими средствами.

В Администрации президента также анонсировали новый комплексный документ, регламентирующий деятельность Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, который заменит собой сразу три президентских указа (№ 341 от 29 июня 2010 года, № 443 от 25 сентября 2013 года и № 269 от 15 июля 2019 года). Это, как полагают в Администрации, исключит “множественность правового регулирования” и обеспечит “простоту восприятия законодательства”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой весной Лукашенко своим указом утвердил новую редакцию Положения о государственной лесной охране Республики Беларуси. В нём, в частности, прописано, в каких случаях белорусским лесникам на законодательном уровне разрешено применять оружие, останавливать автомобили и задерживать белорусов.

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