Минлесхоз ввёл первые в этом сезоне запреты на посещение белорусских лесов

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Опубликовано: 30.03.2026 14:23 , Обновлено: 30.03.2026

На оперативной карте Министерства лесного хозяйства Беларуси 30 марта появились первые красные пятна - районы, в которых официально введён запрет на посещение лесов. Поход в лес теперь под запретом в одном районе Минской и в двух районах Гомельской области. На территории всей остальной Беларуси на данный момент действует "оранжевый режим" - то есть ограничения на посещение лесов.

Первыми в новом пожароопасном сезоне запреты ввели власти следующих районов:

Пуховичского,

Октябрьского,

Лельчицкого.

Как пояснили в Минлесхозе, причиной запретов стала сухая погода, из-за которой в этих районах установился 4-й класс пожарной опасности.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси по состоянию на 14:00 30 марта 2026 г.

[inf]Напомним, решение о введении ограничений или запретов на посещение лесов принимают местные власти по согласованию с пожарными и лесхозами. Новые решения оперативно публикуют на официальном сайте ведомства и сайтах районных администраций и ситуация может меняться в течение дня. [/inf]

“Отметим, что и ограничение, и запрет на посещение лесов - меры временного характера. Как только класс пожарной опасности снизится, они будут сняты”, - заверили в Минлесхозе, а также озвучили последние данные по лесным пожарам.

По официальной статистике, с начала этого года в белорусских лесах произошло уже 67 пожаров на площади 20,6 га. Больше всего досталось Брестской области - там леса горели уже 29 раз.

Основными причинами весенних пожаров в лесном фонде в ведомстве называют сельхозпалы и неосторожное обращение с огнем.

Чем отличаются запреты от ограничений?

Напомним, что условные красный и жёлтый уровень ограничений на карте Минлесхоза существенно отличаются как по характеру ограничений для рядовых граждан, так и по той ответственности, которая грозит за несоблюдение правил поведения в лесу.

Так, ограничения вводят при III классе пожарной опасности, при этом они могут быть как полные, так и частичные (подробности местные власти, как правило, сообщают на официальных интернет-порталах и дублируют информацию в районных печатных изданиях).

Чаще всего в “жёлтых” районах при ограничениях запрещается:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

А вот полный “красный” запрет вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях под угрозой крупного штрафа - до 12 базовых величин (до 540 рублей сегодня). Если же в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф возрастёт в разы - до 30 базовых величин, то есть до 1350 рублей.