Минлесхоз утвердил новый порядок экзамена для белорусских охотников

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Опубликовано: 19.08.2025 10:49 , Обновлено: 19.08.2025

Министерство лесного хозяйства Беларуси утвердило новую инструкцию о порядке прохождения специального экзамена для будущих охотников, а также новую программу подготовки к нему. Посмотрели, что изменилось в программе и самом экзамене.

Нормативные документы обновлены постановлением Министерства лесного хозяйства от 31 июля 2025 г. № 17, которое на днях было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новым документом упраздняется комиссия, которую до сих пор нужно было созывать для проведения экзамена для будущих охотников. Теперь принимать экзамен могут два или более экзаменатора из числа сотрудников:

охотохозяйственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГОСОХОТА»;

или государственного лесохозяйственного учреждения, подчиненного Министерству лесного хозяйства.

Также теперь в правилах проведения экзамена прописано требование ведения непрерывной аудио- и видеозаписи, о чём экзаменуемого обязаны заранее предупредить (в предыдущей редакции инструкции видеозапись экзамена допускалась, но не была обязательной). Хранить аудио- и видеозаписи экзамена, согласно инструкции, обязаны не менее 1 года.

Был также расширен перечень оснований, по которым претендента на получение государственного удостоверения на право охоты не допустят к экзамену. В частности, в списке появилось условие наличия непогашенной судимости за некоторые умышленные преступления:

сопряженные с посягательством на жизнь или здоровье человека,

связанные с использованием или применением оружия или взрывчатых веществ,

преступления против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.

Что касается программы подготовки к такому экзамену, то законодатели увеличили общее количество часов - с 40 до 41, перераспределив часы по конкретным темам, но в существенных изменений учебный план не претерпел.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в этом году в Беларуси впервые стартовал сезон охоты на медведя. В Минлесхозе объяснили открытие охоты на медведя «резким ростом» численности этих животных и желанием «исключить конфликтные ситуации между зверем и населением». Продлится сезон охоты полгода — до 31 декабря, при этом убивать разрешается медведя любого пола и возраста. В связи с большим количеством желающих право поохотиться на медведя в белорусских лесах разыгрывают в лотерею.

В Беларуси впервые стартовал сезон охоты на медведя. В Минлесхозе назвали 7 районов с «наиболее высокой плотностью зверя»