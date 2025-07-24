Минлесхоз дал белорусам 4 дня в августе, чтобы пожаловаться на бесхозяйственность в лесу

Опубликовано: 24.07.2025 16:25 , Обновлено: 24.07.2025

Министерство лесного хозяйства решило открыть горячую телефонную линию по вопросам наведения порядка в лесу. На то, чтобы пожаловаться на бесхозяйственности в лесу, белорусам выделили четыре дня в августе. Узнали, о каких ещё проблемах можно сообщить ведомству и куда и когда именно звонить.

Звонки на специальную горячую линию ведомство пообещало принимать каждый четверг августа с 9:00 до 12:00, то есть 7, 14, 21 и 28 августа . В это время можно проблемные вопросы можно будет обсудить с начальником отдела профилактики правонарушений Леонидом Морозом.

Помимо уже упомянутых фактов бесхозяйственности в лесу, специалисты ведомства предложили белорусам также сообщать:

о проблемах с несанкционированными свалками,

о фактах порчи древесины из-за её длительного хранения,

о возможных правонарушениях в сфере лесного законодательства.

[info_b]Обо всём этом в указанное время можно сообщить по телефону: (017) 200-49-45.[/info_b]

Кроме того, в Минлесхозе сообщили, что прямые телефонные линии с руководством отрасли на регулярной основе проводятся по субботам .

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Китая пообещало оказать белорусским лесоводам безвозмездную помощь в размере 2 млн долларов. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве лесного хозяйства Беларуси. Узнали, на что планируется потратить эти средства.

Китай пообещал выделить белорусскому Минлесхозу 2 млн долларов. На что?