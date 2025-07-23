Китай пообещал выделить белорусскому Минлесхозу 2 млн долларов. На что?

Опубликовано: 23.07.2025 14:12 , Обновлено: 23.07.2025

Правительство Китая пообещало оказать белорусским лесоводам безвозмездную помощь в размере 2 млн долларов. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве лесного хозяйства Беларуси. Узнали, на что планируется потратить эти средства.

Речь о трёхстороннем международном проекте, который стал результатом совместной работы белорусского Минлесхоза с Программой развития ООН (ПРООН) в Беларуси и посольством Китайской Народной Республики. Деньги должны быть выделены из китайского правительственного Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг и пойдут главным образом на укрепление материально-технической базы белорусских лесхозов - в первую очередь Брестской и Гомельской областей , сообщили в министерстве.

Сам проект называется “Охрана лесов Беларуси: комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне”.

Объясняя выбор регионов, куда решили в первую очередь направить выделенные средства, в Минлесхозе пояснили, что именно в Брестской и Гомельской областях “из года в год наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка”. Так, на Брестчине только с начала этого года произошло уже 220 лесных пожара - это треть от общего числа по стране.

Выступая на церемонии запуска проекта,* министр лесного хозяйства Александр Кулик* пояснил, что проблема охраны лесов от пожаров для Беларуси, где леса занимают более 40% территории, не теряет актуальность несмотря на то, что за прошлые годы в этой сфере был достигнут определённый прогресс. В качестве положительного примера руководитель профильного ведомства упомянул автоматизированную систему мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. На данный момент, по словам Кулика, она покрывает 100% белорусских лесов.

“Благодаря этому нам удалось существенно повысить оперативность обнаружения очагов, а, следовательно, и реагирования на них. Все предыдущие годы мы фиксировали существенное снижение среднегодовой площади одного возгорания и увеличение процента обнаружения пожаров с помощью этой системы”, - констатировал министр, подчеркнув, что это вовсе не повод для того, чтобы лесоводы “расслабились”.

В качестве проблемной точки в этой сфере Кулик назвал пожары на болотах и в труднодоступной местности.

В рамках сотрудничества с китайской стороной глава Минлесхоза пригласил зарубежных специалистов лесного хозяйства в Беларусь для обмена опытом в сфере охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей и болезней, лесовосстановления. Кулик также отметил, что белорусским специалистам также было бы “крайне полезно” посетить Китай, где леса занимают в десятки раз больше площадей, чем в Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно стало известно о том, что Беларусь решила взять очередной льготный кредит у Экспортно-импортного банка Китая на 221 млн китайских юаней (в эквиваленте чуть больше 30 млн долларов). Соответствующее распоряжение дал Совет министров Беларуси, одобрив проект кредитного соглашения. Узнали, на что должны пойти кредитные ресурсы.

Беларусь решила взять кредит у Китая на 30 млн долларов на 15 лет. На что?