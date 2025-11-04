Минлесхоз Беларуси нашел "золотую жилу" и это не древесина: доходы выросли на 130%
В Беларуси резко подскочила популярность охотничьего туризма. По данным Минлесхоза, доходы в этой сфере за последний год выросли на 130%.
Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез заявил, что в стране быстро растет численность диких животных, на которых есть спрос у охотников. Это и создает “отличную” базу для развития охотничьего туризма.
«Прирост туризма именно в плане дохода иностранного или въездного туризма порядка 130% у нас сегодня наблюдается. И, конечно, это основа развития нашего в целом охотничьего хозяйства», — отметил Козорез.
Он уточнил, что пока что основными гостями являются туристы из “ближнего зарубежья”, но в перспективе ведомство рассчитывает привлечь и охотников из дальних стран.
Среди животных-лидеров по спросу у туристов-охотников:
- Копытные: особенно благородный олень, чья численность за 20 лет выросла более чем в 10 раз. Также в тренде лось и косуля.
- Пернатая дичь: неизменной популярностью пользуется водоплавающая птица, а особенно — гуси.
А свои охотники есть?
В Беларуси стабильно насчитывается около 98 000 местных охотников. Ежегодно их ряды пополняют примерно 1,5 тысячи новичков, получающих государственное удостоверение.
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