Минкультуры объявило день бесплатных посещений музеев для белорусских школьников и учащихся колледжей

Опубликовано: 29.10.2024 14:44 , Обновлено: 29.10.2024

В Министерстве культуры Беларуси сообщили, что школьники и учащиеся колледжей и профтехучилищ могут бесплатно посетить музеи страны 30 октября.

“В соответствии с заключенным между Министерством культуры и Министерством образования соглашением о сотрудничестве каждую последнюю среду месяца школьники, учащиеся, получающие профессионально-техническое, среднее специальное образование, смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции наших музеев”, - рассказала консультант управления культуры и народного творчества Минкультуры Надежда Авдей, передало агентство БелТА.

По ее словам, спрос на такое предложение “достаточно высокий”, поэтому желательно записаться заранее. “Особенно это касается знаковых музейных объектов, в частности Несвижского и Мирского замков, мемориальных комплексов”, - отметила Авдей.

[info_b]Напомним, это соглашение о бесплатном посещении музеев Минкультуры и Минобразования заключили 15 сентября 2022 года. В сентябре 2024-го действие документа продлили до 31 декабря 2026-го. [/info_b]

К слову, бесплатное посещение государственных музеев или по льготной цене доступно для всех желающих. Но для каждого учреждения - свой определенный день. Его, согласно Кодексу о культуре, определяет руководитель музея.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси изменил перечень документов, на основании которых белорусские школьники могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте в течение учебного года. Посмотрели, что теперь придется предъявлять школьникам в транспорте и какие сроки для бесплатного проезда будут действовать в 2024/2025 учебном году.

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