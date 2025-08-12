Минкульт Беларуси разрешил ещё 5 видов справок оформлять онлайн
На Национальном портале электронных услуг «Е-Паслуга» появилось пять новых административных процедур, на этот раз от Министерства культуры. Теперь получить некоторые разрешения для работ с историко-культурными ценностями можно онлайн.
Проще говоря, организации и специалисты, которые занимаются реставрацией, археологическими раскопками или другими работами на охраняемых государством объектах, смогут подавать документы через интернет , а не лично.
Речь идёт о следующих разрешениях и согласованиях:
- Выдача разрешения на научно-исследовательские и проектные работы на материальных историко-культурных ценностях.
- Согласование документации на реставрацию для недвижимых ценностей категорий «0», «1», «2» .
- Согласование документации на реставрацию для недвижимых ценностей категории «3» .
- Согласование проектной документации на земляные, строительные и другие работы на памятниках археологии.
- Согласование документации на реставрацию для материальных историко-культурных ценностей .
Как сообщили в Национальном центре электронных услуг, для того чтобы воспользоваться этими процедурами, потребуется электронная цифровая подпись или ID-карта.
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