Минюст запретил белорусским нотариусам писать комментарии в Интернете. Это как?

Опубликовано: 25.06.2024 11:49 , Обновлено: 25.06.2024

Министерство юстиции Беларуси утвердило новые правила профессиональной этики для нотариусов. Согласно нововведениям, с 11 июля им запрещено писать комментарии и давать оценки действиям своих коллег в Интернете. В противном случае это расценят как подрыв репутации.

В постановлении Министерства юстиции Беларуси, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, сказано: нотариус должен сохранять честь и достоинство даже вне профессиональной деятельности. Кроме того, в его обязанности входит “доброжелательно и открыто общаться с представителями СМИ”, вести дискуссии в “корректной форме”, не подрывая при этом авторитет профессионального сообщества.

“Нотариус должен воздерживаться от обсуждения (в том числе посредством комментариев, оценок в Интернет-ресурсах) действий своих коллег, а также адвокатов, судей, прокуроров, государственных органов, иных организаций и должностных лиц”, — сказано в документе.

Также новые правила запретили обсуждать с клиентами правильность действий других нотариусов. Постановление не допускает критику в их адрес, подрывая тем самым репутацию. Помимо этого, теперь нотариусам будет запрещено выступать в СМИ от имени нотариального сообщества, а также публиковать в соцсетях информацию о профессиональной деятельности “без поручения или согласия” органов Белорусской или территориальной нотариальных палат.

Кроме того, в Министерстве юстиции напомнили, из-за чего нотариус может лишиться своего статуса. Речь идёт об “участии в любом виде деятельности, направленном на дискредитацию Республики Беларусь”. В том числе имеется ввиду подписка на экстремистские группы или репосты их контента. Ожидается, что постановление вступит в силу 11 июля.

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