Минюст наказал риэлтерскую компанию за обман клиентов. Что посоветовали не забывать белорусам?

Опубликовано: 15.01.2025 19:21 , Обновлено: 15.01.2025

Министерство юстиции Беларуси приостановило с 20 января 2025 года действие лицензии риэлтерской компании ООО «Твоё пространство» за многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, компания «Твоё пространство» обманывала клиентов, предлагая несуществующие квартиры и беря предоплату за свои услуги. Риэлтеры показывали несуществующие варианты, а когда клиент соглашался, заставляли его подписать договор на оказание информационных услуг и заплатить 5 базовых величин. При этом, по закону, риэлтерские услуги по найму жилья нельзя оплачивать заранее.

Кроме того, в компании работали сотрудники, не имевшие права оказывать риэлтерские услуги.

«Твоё пространство» не сможет работать как минимум до 20 января. А двоим сотрудникам компании запретили заниматься риэлтерской деятельностью на полгода. Ещё одна риэлтер также получила предупреждение.

Тем, кто уже заключил договор с ООО «Твоё пространство», ведомство посоветовало обратиться в компанию для его расторжения.

Кроме того, в министерстве напомнили:

Если потенциального арендатора заинтересовала квартира, которую сдают в аренду, не нужно заключать договор с агентством и платить за просмотр.

Не нужно совершать предоплату риэлтерам за услуги по найму жилья. Сначала специалисты должны подобрать подходящий вариант, и только потом, после подписания акта выполненных работ, клиент должен произвести оплату.

Минюст предупредил все риэлтерские компании, что за нарушения их ждёт строгое наказание. А гражданам советует быть бдительными и не позволять себя обманывать.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство юстиции напомнило белорусам и об упрощённом порядке продажи доли в общей собственности, который действует с 19 ноября 2024 года. В ведомстве подробно разъяснили, что именно изменилось.

В Беларуси упростили процедуру продажи долевой собственности. В Минюсте объяснили нюансы