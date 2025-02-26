Министр труда рассказала, сколько белорусов могут рассчитывать на «дополнительную пенсию» в этом году

Опубликовано: 26.02.2025 21:04 , Обновлено: 27.02.2025

В Беларуси работает система добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. В этом году, а именно во втором полугодии, начнутся первые выплаты. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

Напомним, что с 1 октября 2022 года в Беларуси действует механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, который дополняет государственную пенсионную систему.

Накопления формируются за счёт взносов как работника, так и работодателя на будущую пенсию. Наиболее популярной схемой является «3+3», когда обе стороны отчисляют по 3% от начисленной заработной платы на лицевой счёт работника в страховой компании.

Первые 47 человек уже должны начать получать «дополнительную пенсию» в этом году по этой программе.

По словам министра, сейчас в Беларуси заключено более 46 тысяч таких договоров, однако в ведомстве посчитали эту цифру недостаточной и решили развивать новые формы страхования.

Например, обратили внимание на молодых работников до 31 года. Идея в следующем: тариф 3+3 для этой категории предложили уменьшить, поскольку молодые специалисты, по словам министра, «имеют не самый высокий заработок». Это предложение Минтруда уже направило в Совмин.

Это, по мнению Наталии Павлюченко, повысит финансовую грамотность молодежи и позволит сформировать «подушку безопасности» на будущее.

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